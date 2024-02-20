Чехия: недовольные политикой ЕС фермеры вывели тракторы на улицы Праги

By Euronews

В Праге, как и других городах Европы, прошли фермерские протесты. Аграрии выступают против "зеленого курса" ЕС и ввоза продукции из Украины.

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Чешские фермеры в знак протеста против аграрной политики Евросоюза проехали на своих тракторах по Праге. Демонстранты припарковали технику недалеко от здания министерства сельского хозяйства. Там же и состоялся митинг. Действия фермеров не поддержали крупные профсоюзы аграриев.

Марк Выборный, министр сельского хозяйства Чехии:"Невозможно, чтобы в будущем, наши фермеры оказались в худшем положении, чем немецкие, польские, латвийские или любые другие фермеры в ЕС. Правила должны применяться одинаково ко всем".

Участники протеста объяснили причину своего недовольства. Вот, что сказали журналистам фермеры:

"Мы приехали сюда, потому что нам не нравятся условия ЕС. Мы бы хотели меньше бюрократических проволочек, меньше бумажной работы, и, чтобы закупочные цены были немного выше".

"Мы должны быть самодостаточными, иметь свое продовольствие, а не импортировать его из Украины".

"Я не согласен и борюсь против "Зеленого курса" ЕС, потому что "Зеленый курс" убивает сельское хозяйство Чехии".

Вышли на улицы Праги и те, кто доверяет политике ЕС и считает, что Брюссель исправит ошибки.

Участница акции:"Эти люди запутались. ЕС во всем разберется. Как он__справился с энергетическим кризисом, проблемой с газом, так справится и с этим".

Первоначально фермеры хотели заблокировать Прагу, но затем решили лишь проехать по городу и провести митинг.