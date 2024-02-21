"Радио Свобода" включили в список "нежелательных организаций"

By Euronews

"Радио Свобода" объявили в России "нежелательной организацией". Новое определение закрепляет ярлык "иностранного агента" и фактически запрещает RFE/RL работать в стране

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Российское власти включили "Радио Свобода" в список так называемых "нежелательных организаций".

Новое определение закрепляет ярлык "иностранного агента" и фактически запрещает СМИ работать в России, а также подвергает потенциальному преследованию всех, кто сотрудничает с радиостанцией.

Максим Оленичев, адвокат:"В России действует пакет законов, который позволяет российским правоохранительным органам в российском интернете, в российских системах, в социальных сетях получать доступ без всяческого согласия пользователя к контенту. Поэтому такие платформы, как "ВКонтакте", Mail.Ru, "Одноклассники" и другие, они небезопасны. Российские власти могут получить доступ к такому контенту без согласия владельца, делать скриншоты и после этого возбуждать административные дела о привлечении к ответственности за размещение такого контента".

Во вторник Верховный суд Татарстана оставил под арестом редактора татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашеву.

Журналистка, имеющая гражданство США и России и живущая в Праге, была задержана в июне, когда приехала в Казань по семейным обстоятельствам.

Ее обвиняют в распространении "ложной информации" о российских военных.