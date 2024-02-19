Юлия Навальная обещает рассказать, "из-за чего конкретно Путин убил Алексея"

By Euronews

Вдова Алексея Навального обвиняет Владимира Путина в его убийстве и обещает в ближайшее время назвать имена исполнителей

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Вдова Алексея Навального Юлия провела в Брюсселе встречи с лидерами Евросоюза, обсудив с ними обстоятельства гибели российского оппозиционера. Она, как и многие европейские политики, заявляет, что это убийство, и обвиняет в нем Владимира Путина.

Юлия Навальная, которая намерена продолжить дело супруга, утверждает, что ей известны мотивы преступления. Она пообещала скоро назвать и имена исполнителей.

Юлия Навальная: "Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем имена и покажем лица".

Соратники Навального обвиняют российские власти в "затягивании расследования и попытках скрыть улики". В понедельник мать политика не пустили в морг, где, предположительно, находится его тело.

Юлия Навальная заявила, что тело ее мужа "трусливо прячут, ожидая, пока исчезнут остатки "Новичка".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес президента России "хамскими" и "недопустимыми".