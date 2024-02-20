Детям Газы грозит голод (UNICEF)

Резкий рост недоедания среди детей в Газе создает серьёзную угрозу их здоровью; в секторе может начаться волна детской смертности от голода. Об этом предупреждает UNICEF.

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"В секторе Газа скоро может начаться волна детской смертности от голода", - предупреждает UNICEF.

В отчете, опубликованном Глобальным центром питания, говорится, что резкий рост недоедания среди детей, беременных и кормящих женщин создает серьезную угрозу их здоровью. Эти данные были собраны в январе, и с тех пор ситуация только усугубилась.

Домохозяйства имеют доступ менее чем к одному литру безопасной воды на человека в день. Все больше жителей Газы заболевают от голода, жажды и слабости.

Ислам, 12 лет:

- Нам нечего есть. Сейчас мы едим чечевицу, но до войны мы ели курицу, рис и много вкусных блюд. Сегодня мы выживаем на консервах. Раньше мы ужинали и хорошо спали, а теперь ложимся спать без ужина.

Сабиль, 13 лет:

- Мы становимся слабее, а мои братья и сестры худеют. Раньше они были крепче. Теперь жизнь разрушена.

В Рафахе 5% детей в возрасте до 2 лет остро недоедают.

Агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам (БАПОР) поделилось кадрами, на которых видны школы в Газе, пострадавшие в результате израильских бомбардировок. На севере сектора они практически превращены в руины.

С начала войны были атакованы 153 объекта; по меньшей мере 396 укрывавшихся в приютах внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) были убиты и ещё по меньшей мере 1383 получили ранения.