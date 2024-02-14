На востоке Польши фермеры протестуют против ввоза продукции из Украины

By Euronews

Европейские фермеры не прекращают протесты против политики ЕС в области сельского хозяйства. Участники акций вновь блокируют пропускные пункты на границе с Украиной.

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Протестующие в Польше фермеры снова вернулись к украинской границе. Не дождавшись удовлетворения своих требований и измученные финансовыми трудностями, участники акций вновь блокируют пропускные пункты. Дешевый импорт зерна из Украины подрывает польский рынок, возмущаются аграрии.

Павел Илас, участник протеста:"Мы пропускаем только одну машину в час: одну - в одну сторону, другую - в противоположную. Плюс гуманитарную помощь, автобусы, маршрутки, где могут быть скоропортящиеся продукты. Так что мы не перекрываем весь переход. Кого-то мы пропускаем. Мы все понимаем, но и мы хотим, чтобы нас поняли. Удобрения у нас дорогие, пшеница все время дешевеет, а у всех есть семьи, есть дети".

Водители-дальнобойщики, которые возмущались нечестной, по их словам, конкуренцией со стороны украинских перевозчиков, с середины января протесты приостановили. Но они обещали возобновить свои акции, если власти не пойдут на уступки. Переговоры пока продолжаются.

Павел Ганцаж, заместитель министра инфраструктуры Польши:"Сегодня мы сосредоточились на том, как проводятся проверки на границе. Мы согласовали ряд небольших договоренностей по регулированию движения до приостановки акции протеста. Сейчас мы проверяем, как это выглядит на практике".

Сергей Деркач, заместитель министра инфраструктуры Украины:"Блокирование границы — это действительно проблема, из которой вытекают другие экономические, социальные проблемы в Украине. Поэтому очень важно сохранять границу открытой, особенно в период полномасштабного российского вторжения в Украину".

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский признает что ситуация непростая и старается поддерживать диалог со всеми сторонами - фермерами, Украиной и ЕС. В заявлении Секерского говорится, что Польша ведет технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины с целью ограничить приток товаров. "Решения находятся не только в плоскости польско-украинских отношений, поскольку за организацию и правила торговли отвечает Европейская комиссия", - отметил Секерский.

Магдалена Ходовник, Euronews:"Действия польских фермеров вдохновили аграриев по всей Европе, на которых также повлияло смягчение правил импорта продукции из Украины. На этот раз, заявляют фермеры, они хотят конкретных изменений".