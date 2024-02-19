Жизнь у линии фронта: жители Селидова в ожидании гуманитарной помощи и окончания обстрелов

Российская армия заняла Авдеевку. Следующей значимой целью россиян может стать Селидово. Корреспондент Euronews Валери Гориа побывала в городе и поговорила с его жителями после обстрела, жертвами которого в ночь на 14 февраля стали по меньшей мере три человека.

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Десятки людей стоят в очереди за гуманитарной помощью, - кадры уже давно ставшие привычными для Донецкой области Украины.

В прошлую среду волонтеры приехали в Селидово, чтобы доставить товары первой необходимости и тёплые одеяла его жителям. По расположенному в 25 километрах от линии фронта городку в ночь на 14 февраля был нанесен ракетный удар.

_"Каждый день они обстреливают по миллиону раз._Бог им в помощь, Бог заставит их когда-нибудь за это заплатить", - говорит жительница Селидова Юлия.

_"Две ракеты попали в нашу улицу. Вся улица была разрушена. Наш дом частично поврежден. Обстрелы усиливаются. Этой ночью мы не спали. До четырех утра были обстрелы, обстрелы, обстрелы. Раньше мы их считали, теперь их больше 30 за ночь. _Никто не может взять его", - говорит еще одна жительница города Катерина.

В результате обстрела оказались разрушены жилой дом и местная больница. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Не менее 12 получили ранения. Спасатели работают днем и ночью, расчищают завалы в поисках тел погибших.

Квартира Инны находится в наименее пострадавшей от обстрела части здания. Однако, по словам женщины, ее дочери удалось выжить лишь по счастливой случайности.

_"Окна теперь заколочены. Моя дочь спала здесь._Все окна вылетели, дверь упала на кровать, прямо на нее", - рассказывает Инна.

Она говорит, что теперь им придется уехать из города.

_"На самом деле идти нам некуда. Пока что будем снимать квартиру. Надеемся, что хотя бы там будет тихо. Может, как-нибудь потом сможем вернуться сюда. Каждый день надеемся, что это скоро закончится. Я не знаю. _Или все будет разрушено", - говорит женщина.

Спасатели не дают официальных комментариев, но за кадром они рассказывают, что подобные ситуации случаются очень часто. Приходится участвовать в подобных операциях по нескольку раз в месяц, и это не самое худшее, с чем им приходилось сталкиваться.

Жители города говорят, что не видят конца этой войне, от которой они и их дети страдают последние два года.