Хантер Байден согласился признать вину в налоговых правонарушениях

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Сделка со следствием позволит позволить сыну президента США избежать тюремного заключения.

Сын президента США Хантер Байден признает свою вину в налоговых правонарушениях в рамках соглашения с федеральными прокурорам в штате Делавэр. Сделка со следствием избавит его от судебного преследования по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия как потребителя наркотиков, если он будет соблюдать условия, установленные прокурорами, что позволит ему избежать тюремного заключения.

Соглашение положит конец затянувшемуся расследованию Министерства юстиции в отношении второго сына Байдена, который признал, что борется с наркотической зависимостью после смерти своего брата Бо Байдена в 2015 году.

Новость появилась в тот момент, когда республиканцы в Конгрессе проводят собственное расследование почти всех аспектов деловых отношений Хантера Байдена, включая изучение иностранных платежей и других аспектов его финансов.

"Президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает восстанавливать свою жизнь", — говорится в заявлении офиса советника Белого дома.

Обвинение в хранении оружия гласит, что Хантер Байден в течение 11 дней в октябре 2018 года владел ручным огнестрельным оружием Colt Cobra 38 special, несмотря на то, что знал, что он употребляет наркотики. Это обвинение предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, однако Министерство юстиции сообщило, что Хантер Байден достиг досудебного соглашения по этому обвинению. Полные подробности пока не раскрываются.