Станет ли Авдеевка "вторым Бахмутом"?

За последние несколько дней российские войска нанесли ограниченную серию ударов беспилотниками и ракетами в Украине, что свидетельствует о том, что они продолжают испытывать нехватку высокоточных ракет.

Российские силы наносили более интенсивные и широкомасштабные удары во время осенней кампании 2022 года, что говорит о том, что они, возможно, сейчас ограничивают использование высокоточных боеприпасов или просто не имеют необходимых боеприпасов для нанесения ударов в прежних темпе и интенсивности.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает: темп российских операций вокруг Бахмута — ключевой цели для Москвы, которая рассматривает город как ступеньку к завершению завоевания восточного Донбасса, — похоже, замедляется на фоне западных сообщений о том, что российские силы могут попытаться начать наступление на других направлениях.

Британская военная разведка считает, что наступление российских войск на город может исчерпать себя.

По оценке Министерства обороны Великобритании, российские силы, возможно, теряют темп наступления в районе Бахмута, поскольку МО РФ перебрасывает подразделения на другие направления.

В настоящее время российские силы наращивают темп наступательных операций вокруг Авдеевки, стремясь окружить населенный пункт с севера и юга, и возможно, что российские силы делают это в ущерб своим операциям вокруг Бахмута и застопорившемуся наступлению на Угледар.

В анализе ISW говорится, что российские силы могут принять решение начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов, поскольку общее весеннее наступление российских войск продолжает приближаться к кульминации.