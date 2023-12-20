Уровень бедности в Германии растёт

By Liv Stroud

Сотрудники благотворительных организаций и волонтёры призывают немецких политиков принимать более решительные меры в борьбе с бедностью. По их словам, уровень бедности в стране растёт, а размеры пожертвований сокращаются.

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Рост стоимости жизни, нехватка жилья и повышение цен на аренду негативно сказываются на немецких семьях. Благотворительные организации, такие как "Die Arche", обеспечивают продовольствием обедневшие семьи и оказывают поддержку детям.

На момент основания организации почти 30 лет назад в Германии насчитывалось 1,2 миллиона детей, живущих в бедности. С тех пор, несмотря на снижение рождаемости, их число увеличилось втрое.

"Десять лет назад не нужно было быть провидцем, чтобы понять, что произойдет, если мы не будем бороться с бедностью. Теперь, благодаря Международной программе по оценке образовательных достижений учащихсяPisa__, мы получили подтверждение того, что уровень образования детей в Германии очень низкий. Четверть четвероклассников не умеет читать. Это тревожно, и мы это видим. Проблема во многом связана и с финансами", - говорит основатель Die Arche Бернд Зиггельков.

Мать четверых детей Антье Фюрстенау, подрабатывавшая сиделкой, делится с корреспондентом Euronews своими сложностями в столовой для малоимущих: "Сейчас мне трудно. Два месяца назад мне поставили диагноз "рак", и я не смогла продолжать работать. Я прихожу сюда почти каждый день на обед".

Бедность заметна и на улицах. В этом году количество бездомных по всей Германии значительно увеличилось. Волонтёры проекта "Kältebus" доставляют бездомных в приюты, выдают им тёплую еду и спальные мешки.

"Я считаю, что спрос уже превышает предложение. Мы каждый день сталкиваемся с этим на улице. В последние несколько лет это видно очень и очень отчетливо", - говорит один из волонтёров Матиас Фёрстер.

Согласно официальной статистике, 57% бездомных с немецким гражданством оказались на улице после расторжения договоров на аренду жилья.

"Большинство людей относится к нам недоброжелательно. Они говорят: "Посмотрите на него!" А я проработал кровельщиком больше тридцати лет, мне 51 год! Моему другу Хорсту - 61 год, и он 20 лет прослужил в полиции", - рассказывает живущий на улице Штеффен.

Волонтёры отмечают, что в Берлине не так много автобусов, оборудованных для доставки людей в инвалидных колясках в приюты. Это одна из серьёзных проблем в холодные зимние месяцы.

"Шестнадцать лет у нас было одно правительство, а последние два года - другое. Но мы видим, что разница не особенно существенна, по крайней мере, в том, что касается положения людей, страдающих от бедности. Меры принимаются, но их реализация все ещё очень слаба", - полагает основательница продовольственного банка "Tafel"Сабина Верт.

На этой неделе Tafel собрал к Рождеству более 10 тысяч пакетов для нуждающихся.

Волонтёры говорят, что правительство и политики должны предпринимать больше усилий для оказания помощи оказавшимся в беде людям.

В Германии нуждающиеся испытывают не только нехватку средств для существования, но и чувствуют социальную изоляцию, подчёркивают сотрудники благотворительных организаций.