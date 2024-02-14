Сильный снегопад обрушился на северо-восточное побережье США

By Euronews

Обильный снегопад с сильным ветром обрушился на восточное побережье США. Сотни авиарейсов задержаны, школьников переводят на дистанционное обучение.

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В результате сильного снегопада, обрушившегося на северо-восток США, один человек погиб, нарушено транспортное сообщение, школы переведены на дистанционное обучение.

В Пенсильвании в ДТП из-за обрыва линии электропередачи скончался 20-летний молодой человек. Полиция Нью-Джерси сообщает более чем о 450 дорожно-транспортных происшествиях.

В аэропортах Нью-Йорка и Бостона из-за непогоды задержаны более тысячи авиарейсов.

Занятия в школах отменены или проводятся дистанционно.

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение.