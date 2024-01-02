Наводнение в Западной Европе: ситуация тревожная

В ряде регионов Германии и Франции не переставая льют дожди. Реки выходят из берегов. Зона подтопления расширяется.

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Уже не первую неделю в Германии не переставая льют дожди. Метеопрогнозы не обнадёживают: в ближайшие дни снова ожидаются осадки. А значит зона подтопления будет только расширяться.

Специалисты бьют тревогу: во многих районах плотины могут не выдержать напора прибывающей воды.

От непогоды и наводнения страдают больше всего жители Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Нижней Саксонии.

Ситуация особенно критическая в Ольденбурге, где из берегов вышла река Хунте.

Во Франции в 10 департаментах на западе и севере страны, объявлен (предпоследний) "оранжевый" уровень тревоги.

Жители регионов О-де-Франс и Па-де-Кале едва начали приходить в себя после разрушительного ноябрьского наводнения. Два месяца спустя кошмарный сценарий для них повторяется.

"Это уже второе наводнение. Нам очень, очень тревожно. Мы задаёмся вопросом, когда это прекратится и куда нас переселят. Потому переживать это снова - просто ужасно", - сетует жительница коммуны Лёмбр.

Ливни в Па-де-Кале в последние сутки были настолько сильными, что из берегов вышли многие местные реки, в том числе крупные А и Лис.

Как ожидается, в ближайшие несколько часов в департаменте выпадет от 15 до 30 миллиметров осадков. Синоптики предупреждают: пик наводнения ещё впереди.

Во вторник вечером стало известно, что в Па-де-Кале объявили "красный" уровень погодной опасности.