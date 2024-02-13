Российские власти объявили в розыск несколько десятков политиков из стран Балтии, обвинив их в "надругательстве над исторической памятью".

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь страны Таймар Петеркоп объявлены Министерством внутренних дел России в розыск.

Как сообщают российские государственные информагентства, в отношении Каллас и Петеркопа "возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам".

В августе 2022 года правительство Эстонской Республики приняло решение о переносе памятников времён СССР в Нарве и Нарва-Йыэсуу.

"Это люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению к исторической памяти, и к нашей стране", - пояснил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кая Каллас заявила, что в этом решении РФ нет ничего удивительного.

"Мы продолжим поддерживать Украину, усиливать европейскую оборону и борьбу с российской пропагандой", - написала Каллас в соцсети Х.

Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон призвал спокойно отнестись к известиям об этих действиях России.

"Это хорошо спланированная акция против нас, направленная на подрыв нашей безопасности... Крайне важно действовать совместно с союзниками, чтобы не было бы никакой успешной враждебной деятельности в нашем направлении", - цитирует Михкельсона русская служба новостей ERR.

Издание "Медиазона" сообщает, что в базе МВД РФ есть фамилии 59 депутатов латвийского парламента, а также нескольких десятков политиков и чиновников из Литвы, включая министра культуры. Их "розыск" также связан с демонтажем памятников советской эпохи.