Снос советских памятников в Латвии: все точки зрения в репортаже Euronews

Через несколько дней — к 15-му ноября — в Латвии должен завершиться снос советских монументов, попавших под действие закона, запрещающего памятники, "прославляющие советский или нацистский режимы".

После вторжения России в Украину латвийские власти приостановили действие соглашения с Москвой об охране памятников светским воинам. А в июне приняли закон, фактически требующий снести некоторые из них. Русскоязычные жители страны выступают против демонтажа.

Команда Euronews отправилась в Латвию, чтобы выслушать все точки зрения.

В Даугавпилсе местные власти, как могли, сопротивлялись решению о сносе, обратившись в том числе в Комитет по правам человека ООН.

Игорь Прелатов, горсовет Даугавпилса:

"Воин есть воин. Война расставила свои точки над i. Как получилось, так получилось. Памятник был здесь установлен в благодарность кому-то. Если возвращаться в историю, чьи территории были, — это большие дискуссии, об этом можно говорить долгое время. На мой взгляд, снося памятники, мы стираем историю".

Хулиан Лопес Гомес, Euronews:

"В столице страны, Риге, ситуация иная. Там местные власти в течение последних месяцев безо всяких колебаний сносили последние советские памятники".

В конце августа в Риге снесли монумент воинам-освободителям в парке Победы, включая 79-метровую стелу. Власти столицы утверждают, что фактически это была инициатива горожан. Значительная часть граждан Латвии считает советские памятники символами оккупации.

Мартиньш Стакис, мэр Риги:

"Первой мыслью было переименовать его, или придать ему другое значение. Но получилось так, что люди начали собирать деньги на эту инициативу, чтобы снести монумент. И эти пожертвования покрыли все расходы на снос".

При этом власти страны заявляют, что снос не коснётся памятников на кладбищах и над отдельными захоронениями солдат, а монументы, которые будут признаны культурной ценностью, или оставят, или перенесут в "Музей оккупации" в Риге.

Полная версия репортажа из Латвии выйдет в эфир в четверг в 21:45 по центральноевропейскому времени.