Балтийский подводный "стоунхендж"

By Euronews

В Германии объявили об открытии каменной стены на глубине в 21 метр под водами Балтики

РЕКЛАМА

Важное открытие в Балтийском море позволит Германии узнать больше о том, как жили люди в последний ледниковый период. Исследователи из Кильского университета обнаружили в Балтийском море каменную стену, возраст которой составляет около 11 000 лет. Накануне было объявлено об открытии, сделанном в 2021 году.

Стена может оказаться самым древним рукотворным сооружением, когда-либо обнаруженным в регионе Балтийского моря.

Сооружение находится примерно в 10 километрах от побережья восточной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания на глубине в 21 метр.

Она состоит из 1700 камней; высота ее, в основном, не превышает одного метра.

Известно, что эта местность была затоплена около 8500 лет назад, но до этого здесь была суша. Исследователи предполагают, что стена была построена для того, чтобы заманить в ловушку оленей, на которых охотились местные жители.