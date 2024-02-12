Прохода нет: Финляндия "рано или поздно" откроет границу с РФ, но на своих условиях

Oсенью 2023 Финляндия закрыла все 8 пограничных переходов на границе с Россией, протяженность которой составляет почти 1400 километров. Граница останется на замке как минимум до середины апреля. Почему?

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Наш корреспондент Хулиан Лопес отправился в Финляндию, чтобы разобраться на месте.

Опасное соседство?

Финские власти обвиняют Россию в том, что она привозит нелегальных мигрантов к границе, помогая им средствами, едой и транспортом. В Хельсинки называют эти действия "гибридной атакой" против Финляндии, недавнего члена НАТО, решительно выступившего против российского вторжения в Украину.

Россия обвинения отрицает. Тем временем финны утверждают, что только в ноябре восточную границу страны пересекли около 500 нелегалов, тогда как в предыдущие месяцы этот показатель составлял в среднем около 30 человек. Власти считают прибывающих "серьезной угрозой национальной безопасности и общественному порядку"...

Многие из нелегалов размещены в деревне Йоутсено. Центр приема находится всего в 10 километрах от российской границы, сегодня там проживает около ста человек.

Некоторые мигранты согласились поделиться своими историями. Среди них - Набиль, марокканец. Он рассказал, как, прилетев в Россию, потом добирался до Финляндии из Выборга, уточнив, что ему помогали. "Для нас это хорошо, нам легко сюда приехать", - говорит он. Набиль знает, что по закону просителей убежища нельзя депортировать, пока их заявления рассматриваются. Процесс порой занимает до двух лет (сообщений о принудительном возврате людей в Россию пока не поступал).

В Пограничной службе Финляндии Марек Саарекс, помощник главы ведомства, напомнил, что морские и воздушные пределы страны остаются открытыми, а вот в том, что касается сухопутной границы с Россией, у Финляндии немного вариантов. "У нас есть информация, что в районе Санкт-Петербурга находятся тысячи людей, которые могли бы прибыть к нам этим путем", - отмечает он.

Меньше мигрантов - меньше прав?

Финские НПО критикуют закрытие сухопутных переходов. Паргол Мирафтаб, юридический советник Amnesty Finland, напоминает: "У каждого есть права, и правительство обязано их уважать". Ассоциация граждан с финским и российским гражданством подала в суд, считая, что власти нарушают семейное право и право на получение дохода для лиц, вынужденных часто пересекать границу.

Последние опросы показывают, что 80 % финнов поддерживают закрытие КПП. Некоторые утверждают, что если не принять мер сегодня, то через два года в страну прибудет миллион нелегальных иммигрантов.

Закрытие границы с РФ изначально не входило в программу правительства, но ряд наблюдателей считает, что это - еще один шаг к ужесточению миграционной политики Финляндии. Коалиция, возглавляемая консерваторами и ультраправыми, ранее озвучила планы по сокращению в два раза квот для просителей убежища, ограничению воссоединения семей и другие меры. По мнению властей и некоторых работников погранслужб, важно ускорить и процедуру рассмотрения заявок, чтобы иметь возможность быстро принимать решения о судьбах соискателей - оставлять их в стране или высылать. Наличие такого механизма, говорят наши собеседники, позволит открыть границу, которая "не может оставаться на замке вечно".

Переговоры продолжаются, законы еще не приняты, но наблюдатели сходятся во мнении, что Финляндия, как и многие другие европейские страны, движется к новой парадигме в отношении мигрантов - к большому разочарованию неправительственных организаций.