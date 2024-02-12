Спортсмен, активный пользователь соцсетей, ярый интернационалист... Всё, что нужно знать о новом президенте Финляндии.

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По итогам очень напряжённой предвыборной гонки и двух туров голосования у Финляндии появился новый президент.

Александр Стубб из правой партии "Национальная коалиция" (известной в стране как Kokoomus) победил левого политика Пекку Хаависто в воскресном голосовании.

Вот пять вещей, которые мы знаем о новом президенте этой скандинавской страны:

1. Александр Стубб принадлежит к либеральному крылу своей партии: он сторонник евроинтеграции, равенства браков и ярый интернационалист. Ранее он занимал посты лидера партии, премьер-министра и министра иностранных дел, а также был депутатом Европарламента в Брюсселе. Он свободно говорит на финском, шведском, английском, французском и немецком языках. Будучи заядлым спортсменом, Стубб учился в университете в Америке на стипендию по гольфу, и в Сети циркулирует немало снимков политика в спортивной форме с соревнований или лыжных курортов. Хотя, вероятно, у него будет меньше времени для этих занятий, когда он переедет в президентский дворец в Хельсинки.

2. Стубб говорит, что желает быть тем президентом, который сможет объединить страну. Что уже немало, учитывая, что его партия Kokoomus возглавляет коалиционное правительство с ультраправыми, а во время избирательной кампании в его поддержку выступили знаменитости, известные своими гомофобными заявлениями, и политики с судимостями за преступления, связанные с расизмом. Одно из недавних финских исследований показало, что 40 % сторонников Стубба не стали бы голосовать за его соперника Хаависто, потому что он гомосексуал. Другой опрос выявил, что 30 % финских избирателей учитывают сексуальную ориентацию кандидата при голосовании.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб из партии "Национальная коалиция" на пресс-конференции в Хельсинки, 16 августа 2023 года. Jussi Nukari/Lehtikuva

3. Александр Стубб активный пользователь соцсетей и известен своей любовью к селфи со сторонниками - особенно со знаменитостями. "Для меня социальные сети всегда были спонтанным каналом общения", - написал политик на сайте X, бывшем Twitter, в октябре 2021 года. "Я сам веду свою страницу. Я осознаю риски. Много раз обжигался". По его словам, лучше использовать социальные сети для общения, несмотря на имеющиеся риски, чем не общаться вообще.

4. Твит 2018 года, на котором Стабб изображён со своим "старым другом и коллегой" Сергеем Лавровым, уже не актуален, к тому же, финский политик извинился за то, что назвал русофобами тех, кто выступал за блокирование российских инвестиций в атомную электроэнеретику Финляндии.

4. Стуббу придётся вести себя скромнее. В прошлом его критиковали за излишнюю бесцеремонность и высокомерие. В ходе нынешней кампании ему удавалось снижать градус: он со всем упорством старался выглядеть более сдержанным и реагировал взвешенно в общении с оппонентами. Но ему предстоит придерживаться этой линии поведения в течение как минимум шести лет пребывания у власти (уже на данном этапе многие политические обозреватели сомневаются, что он будет баллотироваться на второй срок).

5. Стубб сменит на посту Саули Ниинистё, который на протяжении последних двух сроков - 12 лет - имел весьма высокий рейтинг одобрения финской общественности. Несомненно, Стубба привлекло то, что после вторжения России на Украину и переговоров о вступлении Финляндии в НАТО финское президентство вновь приобрело большой вес. В хельсинском пресс-пуле ходит шутка, что нет ничего опаснее, чем оказаться между Алексом Стуббом и телекамерой. Возможно,так оно и есть. Однако его ждёт гора рутинных обязанностей вне центра внимания, которые придётся выполнять и доказывать тем самым, что новому президенту одинаково интересно пить послеобеденный кофе с пенсионерами, осматривать завод, военный гарнизон и выходить на мировую арену, показывая телевизионным камерам свою фирменную улыбку.

На встрече министров иностранных дел Северных стран в Дании в 2011 году он при включённом микрофоне назвал переговоры “дерьмовыми”, когда заместитель делегации упрекнул его, сказав: “языком своего тела и словами наш министр дал понять, что вопросы Северных стран не занимают высокого места в его повестке дня”. Александра Стубба масса скучных и занудных дел. И при их выполнении от него ждут того же энтузиазма, с которым он борется за внимание международных СМИ.