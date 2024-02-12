By Euronews

Новым президентом Финляндии избран 55-летний Александр Стубб, ранее занимавший пост премьер-министра страны. После победы Стубб заявил, что не видит возможности политического диалога с президентом Путиным, пока Россия ведет войну против Украины.

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Новым президентом Финляндии избран Александр Стубб. Во втором туре выборов 11 февраля бывший премьер-министр страны победил экс-министра иностранных дел Пекку Хаависто, набрав 51,6% голосов.

Финские СМИ отмечают, что второй тур президентских выборов оказался "самым напряженным в истории".

55-летний Стубб - сторонник членства Финляндии в НАТО, расширения Европейского союза, оказания экономической и военной помощи Украине.

Первого марта он сменит на посту главы государства Саули Ниинистё, который руководил страной в течение последних 12 лет. Президент Финляндии избирается на 6-летний срок.

"Я хочу видеть Финляндию активным членом НАТО, чтобы мы были поставщиком безопасности, а не ее потребителем. У нас есть надежная и мощная поддержка, защита нашей границей с Россией, протяженность которой 1 340 километров", - сказал Стубб.

Стубб и Хаависто были фаворитами президентской гонки. Экс-премьеру удалось победить с разницей всего в 3,2 процентного пункта.

"У нас было два отличных кандидата, они оба могут быть отличными президентами здесь, в Финляндии. Поэтому я думаю, что ему предстоит много работы, чтобы объединить страну", - сказал зампредседателя молодежной партии национальной коалиции Хельсинки Джим Коскинен, сторонник Стубба.

"Очень горжусь его победой. Для меня эти ценности, либеральные ценности, которые он представляет, очень, очень важны в наше время", - сказал один из сторонников Стубба Киммо Эрикссон.

После победы на выборах Стубб сказал, что не видит возможности "политического диалога" с президентом Путиным, пока Россия ведет войну против Украины.