Украина: "царский поезд" в Донецкой области и его цели

30-километровый поезд может служить заградительным сооружением, предполагает Институт изучения войны

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Российские войска, похоже, построили 30-километровый барьер, прозванный "царским поездом", в оккупированной Донецкой области. Целью этого может быть сооружение оборонительной линией против будущих украинских нападений.

Институт изучения войны утверждает: спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года показывают, что за последние девять месяцев российские войска построили длинную линию железнодорожных вагонов, протянувшуюся от оккупированной Оленевки (к югу от города Донецка) до Волновахи (к юго-востоку от Угледара и к северу от Мариуполя).

11 февраля украинская разведывательная интерактивная онлайн-карта военных действий Deepstate сообщила, что российские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в 30-километровый поезд.

Источник сообщил, что российские силы начали собирать поезд в июле 2023 года, и предположил, что российские силы намерены использовать его в качестве оборонительной линии против будущих украинских атак.

Железнодорожная линия между Оленевкой и Волновахой находится примерно в шести километрах от нынешней (ИИВ) линии фронта к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке. Она расположена на участке фронта, который был относительно неактивным, когда российские силы, как сообщается, начали строительство.

В последнее время российские войска добились незначительных территориальных успехов в этом районе.

Русские могли организовать поезд и для других целей.