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100 на 100: Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными
Россия и Украина обменялись пленными Авторское право кадр из репортажа UAPBC
By Euronews
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Россия и Украина провели новый обмен пленными - по 100 военнослужащих с каждой стороны возвращаются домой

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Россия и Украина провели новый обмен пленными, 100 солдат с каждой стороны смогли вернуться домой.

Владимир Зеленский сообщил, что большинство вернувшихся украинцев защищали Мариуполь и металлургический комбинат "Азовсталь", добавив, что на сегодняшний день из российского плена освобождено 3135 украинцев.

Освобожденные российские солдаты были доставлены в Москву "для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях". Посредником вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты. Обмен произошел в тот момент, когда Россия продолжала наносить по Украине удары ракетами и дронами.

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