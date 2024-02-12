Евросоюз поможет Коста-Рике в борьбе с наркоторговлей

Евросоюз окажет помощь властям Коста-Рики в борьбе с торговлей наркотиками, что может поспособствовать и снижению наркотрафика в Европе.

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В Коста-Рике обострилась ситуация с наркоторговлей. Власти этой центрально-американской страны обратились к ЕС с просьбой об оказании помощи. Кокаин и фентанил заполонили окраины столицы страны Сан-Хосе и других городов.

"Эти люди, которые являются лидерами некоторых из этих преступных организаций, если бы у них удалось обнаружить оружие или наркотики, то мы бы немедленно их арестовали", - говорит представитель полиции Родриго Альфаро.

Мы находимся в Павасе - одном из самых опасных наркорайонов Коста-Рики. Почти каждый день сюда наведывается полиция в поисках боссов картеля, которые, как предполагается, скрываются в этих зданиях. Что происходит с Коста-Рикой? Неужели популярное туристическое направление превращается в государство наркоторговцев?

_"Наркоторговля, убийства, грабежи, нападения..._Ночью желательно не выходить на улицу", - признаются жители страны в беседе с Euronews.

В прошлом году из-за войн за территории между местными бандами число убийств в Коста-Рике выросло на 40%, достигнув максимального уровня. После того как 70 лет назад в стране была упразднена армия, у властей практически нет средств, чтобы справиться с волной насилия.

"Мы не были готовы иметь дело с такой жестокой наркоторговлей, которая убивает так много людей. Существует большая разница между ресурсами, которыми располагала полиция, и огромными ресурсами, которыми располагают наркоторговцы сегодня", - заявил Euronews министр общественной безопасности Коста-Рики Марио Самора.

Коста-Рика и ЕС намерены более тесно сотрудничать в вопросах безопасности. Возможно, это позволит сократить и небывалые объемы наркотрафика в Европе.

"Мы готовы помочь и в плане обмена передовым опытом в том, что делается в Европе. Так что будут эксперты, которые окажут поддержку портовым властям с полицейской стороны, а также по юридическим аспектам", - Пьер-Луи Лемперер, посол ЕС в Коста-Рике.

Полиция Коста-Рики продолжает поиски наркобаронов в Павасе.

"Это точка побега для многих преступников", - говорит представитель костариканской полиции Родриго Альфаро.

Правительство страны планирует увеличить штат полицейских на 10 процентов. Жители Коста-Рики обеспокоены медлительностью властей и опасаются, что страна может перейти под контроль наркоторговцев в течение нескольких месяцев.