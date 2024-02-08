Евросоюз предоставит Украине более миллиона снарядов до конца года

By Euronews

Изначально планировалось, что такой объем боеприпасов Киев получит к марту 2024 года. Но к этому сроку страны ЕС готовы поставить лишь 600 тысяч снарядов.

РЕКЛАМА

Евросоюз предоставит Украине более миллиона артиллерийских снарядов до конца года. Об этом во второй день визита в Киев заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Планировалось, что миллион снарядов страны блока предоставят Украине к марту 2024 года. Но к этому сроку, согласно Bloomberg, ЕС сможет поставить только 600 тысяч боеприпасов.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, для ВСУ "главная цель, чтобы снарядный дефицит не перешел в снарядный голод".

В Брюсселе генсек НАТО подчеркнул, что война в Украине имеет далеко идущие последствия.

Сегодня союзники вновь заявили о своей поддержке Украины. Это не благотворительность, это в наших собственных интересах безопасности. Победа России ослабит нас и придаст сил не только Москве, но и Китаю, Ирану и Северной Корее. Это важно для безопасности Европы, и это важно для безопасности Америки Йенс Столтенберг генсек НАТО

Опасения по поводу нестабильной поддержки исходят из Вашингтона.

Накануне Сенат США не поддержал компромиссный законопроект, объединяющий выделение средств на помощь Украине (около 60 млрд долларов), Израилю, Тайваню и укрепление южной границы США. Именно последний пункт не нашел поддержки в стане республиканцев.

Теперь Сенат планирует пересмотреть законопроект, оставив в нем только те части, которые касаются иностранной помощи.