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Новое извержение в Исландии, эвакуирована одна из главных достопримечательностей

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес Авторское право AP/AP
By Euronews
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Рано утром в четверг лава начала извергаться из трехкилометровой трещины рядом с горой Сундхнукур.

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Новое извержение вулкана в Исландии.

На юго-западе Исландии снова начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль.

Под угрозой город Гриндавик, который уже сильно пострадал от предыдущих извержений в последние месяцы.

Власти объявили об эвакуации из спа-центра "Голубая лагуна", одной из крупнейших туристических достопримечательностей страны.

Рано утром в четверг лава начала извергаться из трехкилометровой трещины рядом с горой Сундхнукур.

По словам официальных лиц, лава течет к западу от Гриндавика, и непосредственной опасности для общины нет.

В качестве меры предосторожности людям запрещен въезд в город.

Некоторым жителям было разрешено ненадолго вернуться в свои дома после того, как в январе извержение повредило дома в городе.

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