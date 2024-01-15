Извержение вулкана в Исландии: лава уничтожает дома в поселке Гриндавик

By Euronews

В рыбацком поселке Гриндавик вулканическая лава подбирается к домам и уничтожает их. Президент Исландии обратился к гражданам.

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Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон предупредил граждан о периоде потрясений в связи с извержением вулкана на полуострове Рейкьянес. "Мы не сдадимся", - добавил при этом глава государства.

Люди, которые когда-то жили в рыбацком поселке Гриндавик, теперь лишь могут наблюдать, как огненная лава подбирается к их домам и уничтожает их.

Ранее вокруг вулкана были возведены земляные и каменные барьеры, которые должны были направить магму в сторону от поселка. Однако лава прорвала заграждения.

Извержение вулкана началось в воскресенье утром. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.