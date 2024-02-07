Взрывы на "Северных потоках": Швеция закрыла предварительное расследование

By Euronews

Швеция закрыла расследование взрывов на "Северных потоках", придя к выводу, что на этот случай ее юрисдикция не распространяется

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Шведская прокуратура закрыла предварительное расследование по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море - следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, основная цель предварительного расследования состояла в том, чтобы выяснить, были ли причастны к диверсии подданные Швеции и использовалась ли территория страны для совершения преступления. Но таких доказательств обнаружено не было, сообщил прокурор Матс Юнгквист.

Материалы, которые были собраны шведскими властями в ходе следствия, переданы Германии, уточнил он.

Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что продолжает расследование взрывов на "Северных потоках". По данным газеты Süddeutsche Zeitung, решение шведских властей может сыграть на руку германской стороне, если Берлин сможет изучить части труб, которые шведские военные извлекли из Балтийского моря вскоре после взрывов осенью 2022 года. Следы изъятой с ним взрывчатки можно будет сравнить с теми, которые немецкие следователи обнаружили на яхте "Андромеда".

Разбирательство также продолжает Дания.

Версии

26 сентября 2022 года шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. На следующий день компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Подводные взрывы привели к разрыву трубопровода "Северный поток - 1", который был основным маршрутом поставок российского природного газа в Германию до тех пор, пока Россия не прекратила их в конце августа 2022 года.

Взрывы также повредили газопровод "Северный поток - 2", который так и не был введен в эксплуатацию, поскольку Германия приостановила процесс сертификации незадолго до вторжения России в Украину.

Было выдвинуто несколько версий причин взрывов. В них, в частности, обвиняли Россию, США и Украину.

Трубопроводы долгое время были объектом критики со стороны США и ряда их союзников, которые предупреждали, что "Северные потоки" представляют собой риск для энергетической безопасности Европы, увеличивая зависимость от российского газа.

Президент России Владимир Путин и российские официальные лица обвинили США в инсценировке взрывов, которые они назвали террористической атакой. В Вашингтоне свою причастность к этому отрицают.

В марте 2023 года немецкие СМИ сообщили, что за диверсией стоит проукраинская группа, которая использовала судно и отправилась из немецкого порта Росток. Украина отвергла предположения о том, что она могла быть заказчиком нападения.

Немецкое и датское расследования пока не пролили свет на этот инцидент. И хотя шведские прокуроры заявили, что наиболее вероятным виновником является государственный субъект, они предупредили, что личность преступника все еще не установлена, и намекнули, что, скорее всего, установлена не будет.