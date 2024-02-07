Ответное предложение ХАМАС, Нетаньяху обещает вести войну до "полной победы"

By Euronews

Группировка ХАМАС предложила трёхэтапный план по деэскалации, предусматривающий вывод войск Израиля из Газы и начало восстановления сектора. Биньямин Нетаньяху отверг предложение и заявил, что Израиль будет вести войну с ХАМАС до "полной победы".

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Обновление: Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну с ХАМАС до "полной победы". Он подчеркнул, что уступка требованиям ХАМАС будет "катастрофой". Глава еврейского государства сказал, что окончание войны вопрос ближайшего будущего, речь идет о месяцах, не годах.

Группировка ХАМАС в ответ на парижскую инициативу, поддержанную представителями Египта, Катара, США и Израиля, предлагает план прекращения огня в секторе Газа на 135 дней, в течение которых боевики готовы освободить всех заложников в обмен на 1 500 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах и полный вывод войск Израиля из Газы.

По завершении этих действий в ХАМАС ожидают подписания соглашения о прекращении конфликта и начала восстановления сектора.

Вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий люди рассказывают, что с нетерпением ждут окончания войны.

"Мы молим Бога, чтобы война прекратилась. Мы молимся, чтобы правительство поддержало этих бедных людей. Кто бы ни был ответственен за эту ситуацию, вот уже три месяца у нас практически ничего нет", - говорит один из внутренних переселенцев.

"Мы хотим вернуться в свои дома, мы хотим безопасности, мы хотим мира, мы устали от этой жалкой жизни", - рассказывает женщина, которая была вынуждена спешно перебраться в Дейр эль-Балах.

"Это настоящая трагедия. Мы, взрослые, не цепляемся за жизнь. Мы хотим прекращения огня, бомбежек, разрушений, убийств ради наших детей", - сказал журналистам мужчина из лагеря беженцев, бежавший с севера Газы на юг.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну с ХАМАС до "полной победы". Он подчеркнул, что уступка требованиям ХАМАС будет "катастрофой". Глава еврейского государства сказал, что окончание войны вопрос ближайшего будущего, речь идет о месяцах, не годах.