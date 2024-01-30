Кирби: Израиль и ХАМАС близки к новому соглашению по заложникам

By Euronews

При этом представитель Белого дома отметил, что сделанное переговорщиками предложение ХАМАС предусматривает не постоянное прекращение огня, а лишь приостановление боевых действий, позволяющее освободить заложников и доставить больше гуманитарной помощи в Газу.

РЕКЛАМА

Тысячи людей покинули свои дома в западной части сектора Газа и направились в более безопасные районы после полученного в понедельник предупреждения от Армии обороны Израиля. Операция "Железные мечи", начатая Израилем в ответ на нападение ХАМАС 7 октября, продолжается. По словам представителей ЦАХАЛ, боевики скрываются в больницах и школах, что затрудняет проведение операции и ставит под угрозу жизни мирных жителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя израильскую операцию в Газе, обстрелы хуситами судов в Красном море и нападения на военные базы США в регионе, назвал ситуацию на Ближнем Востоке самой сложной за последние 50 лет.

По словам представителя Белого Дома Джона Кирби, Израиль и ХАМАС "существенно приблизились к новой сделке по освобождению заложников", однако по другим данным, боевики отвергли достигнутые на переговорах в Париже договоренности и требуют прекращения огня и вывода израильской армии из Газы.

По информации телеканала Al Arabiya, если соглашение все же будет заключено, ХАМАС готов ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства.