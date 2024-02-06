Боррель и Гросси в Киеве. Обстрел Золочева

By Euronews

Визиты главы дипломатии ЕС и генерального директора МАГАТЭ в Украину. Россия вновь обстреляла посёлок Золочев. Погиб двухмесячный ребёнок.

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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев с двухдневным визитом. Во вторник он присутствовал на тренировке полиции по стабилизации на деоккупированных территориях Украины.

В программе визита - встреча с украинским руководством, выступление в Верховной Раде и посещение Консультативной миссии ЕС по гражданским делам.

Российские войска вновь обстреляли украинский Золочев в 40 км от Харькова. Ракеты, запущенные из предположительно С-300, поразили центральную часть посёлка. Одна из них попала в трехэтажный отель, другая – в магазин. Возник сильный пожар.

Под обломками гостиницы было найдено тело двухмесячного ребёнка. Его мать госпитализирована в тяжёлом состоянии. Ещё две женщины получили ранения, повреждены частные дома, административные здания, кафе, аптеки и автовокзал.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы осмотреть Запорожскую АЭС. Во вторник он дал совместную пресс-конференцию с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

"Сейчас срок соответствующего проекта подходит к концу. И возникает вопрос, что делать дальше. Шесть лет — это срок проектного периода эксплуатации ядерного топлива. А вопрос, связанный с этим, чрезвычайно важен и должен быть решен уже сейчас", - заявил Герман Галущенко.

"Есть объективные технические вопросы, которые необходимо решать, независимо от того, на чьей вы стороне, — заявил со своей стороны Рафаэль Гросси. — Я думаю, что на России лежит более высокая ответственность, потому что она контролирует ситуацию. Я полагаю, они знают [об этом]".

Вот уже 18 месяцев как 6 реакторов станции остановлены и не производят электроэнергию, но по-прежнему содержат большое количество ядерного топлива, которое необходимо охладить. Обрушение плотины в июне поставило под угрозу доступ к водохранилищу, откуда забиралась вода для охлаждения. Чтобы компенсировать это, администрация завода рыла колодцы.

Доступ постоянно базирующихся там экспертов МАГАТЭ на всю территорию по-прежнему ограничен, поскольку российские власти отказывают в посещении определенных участков.

Гросси также должен отправиться в Москву для переговоров с местными чиновниками. Он подтвердил, что его команда заметила противопехотные мины на некоторых участках станции, что является ещё одной причиной для беспокойства, и он хочет увидеть это своими глазами. При этом Гросси добавил, что мины, судя по всему, заложены между двумя ограждениями по периметру.