Жозеп Боррель прибыл в Киев

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о создании единого инструмента для фонда поддержки Украины.

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Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель после визита в Польшу прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Он также анонсировал прибытие в столицу Украины мэра Риги Вилниса Кирсиса и его заместительницы Линды Озолы.

В понедельник утром Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о создании нового специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также для поддержки усилий страны в проведении реформ на пути к вступлению в ЕС.

В заявлении министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема говорится, что фонд в размере 50 млрд евро объединит европейскую поддержку Украины в единый инструмент, что позволит предоставить последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку на период до 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетил военный полигон в Днепропетровской области, где наблюдал за тренировками солдат на тренажере противовоздушной обороны. Он также присутствовал на занятиях по огневой подготовке, включающих практические стрельбы.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и поблагодарил их за службу, за то, что они "защищают нашу страну, защищают наши семьи, защищают Украину".

"Я хочу поблагодарить вас за уничтожение воздушных целей противника, за уничтожение врага", — сказал Зеленский.

Поездка состоялась после того, как Зеленский подтвердил, что рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

В интервью итальянскому телеканалу RAI президент заявил, что он думает об этом в рамках более широкого вопроса о выборе пути развития страны.

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Безусловно, нам нужна перезагрузка, необходимо новое начало. Говоря это, я имею в виду серию смен государственных лидеров, а не только в одном секторе, например, в военном", — заявил президент Украины.

В ночь на вторник российские войска нанесли удары по населенному пункту в Харьковской области. Под удар попала гостиница. Погиб двухмесячный ребенок, три женщины, в том числе мать младенца, получили ранения .