By Euronews и AP

Президент Габриэль Борик предупредил, что число погибших может увеличиться, поскольку в районе Вальпараисо полыхают четыре крупных пожара, и пожарным с трудом удается добраться до наиболее опасных кварталов.

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По меньшей мере 64 человека погибли и более 1100 домов разрушены в результате лесных пожаров в густонаселенном районе центральной части Чили, сообщил в субботу президент страны.

Выступая по национальному телевидению, президент Габриэль Борич предупредил, что число погибших может увеличиться, поскольку в районе Вальпараисо горят четыре крупных пожара, и пожарным с трудом удается добраться до наиболее опасных кварталов.

Борич призвал чилийцев сотрудничать со спасателями.

"Если вам говорят эвакуироваться, не медлите, - сказал он. - Пожары быстро распространяются, а климатические условия - высокая температура, сильный ветер и низкая влажность - затрудняют борьбу с ними".

Министр внутренних дел Каролина Тоха сообщила ранее в субботу, что в центре и на юге страны, где на этой неделе установилась необычно высокая температура, полыхают 92 лесных пожара.

Самые смертоносные возникли в регионе Вальпараисо, где власти призвали тысячи людей эвакуироваться.

В то же время жителям районов, расположенных вдали от пожаров, посоветовали оставаться дома, чтобы пожарные машины, кареты скорой помощи и другие машины экстренных служб могли беспрепятственно передвигаться по дорогам.

По словам Тохи, с пятницы два пожара вблизи городов Кильпуэ и Вилья-Алемана выжгли не менее 8000 гектаров. Один из пожаров угрожает прибрежному курортному городу Винья-дель-Мар, где некоторые районы уже сильно пострадали.

В Вилья Индепенденсия, районе на холме на восточной окраине города, было уничтожено несколько кварталов домов и предприятий. Сгоревшие автомобили с разбитыми стеклами стояли на улицах, покрытых пеплом.

"Я живу здесь 32 года и никогда не думал, что такое может случиться", - сказал Роландо Фернандес, один из жителей, потерявших свой дом.

По его словам, он впервые увидел огонь на соседнем холме в пятницу днем, и уже через 15 минут район был охвачен пламенем и дымом, заставив всех спасаться бегством.

"Я всю жизнь работал, а теперь остался ни с чем", - сказал Фернандес.

По словам Тохи, в районе Вальпараисо было создано три убежища, а на борьбу с пожарами были направлены 19 вертолетов и более 450 пожарных.

Пожары бушуют на труднодоступных горах, например, в кварталах, построенных на краю Винья-дель-Мар.

По словам Тохи, в результате пожара в регионе Вальпараисо пришлось эвакуировать четыре больницы и три дома престарелых. По словам министра внутренних дел, огонь также уничтожил два автобусных терминала.

Погодное явление Эль-Ниньо вызвало засухи и более жаркие, чем обычно, температуры на западе Южной Америки в этом году, увеличив риск лесных пожаров. В январе в Колумбии было уничтожено более 17 000 гектаров леса в результате пожаров, последовавших за несколькими неделями сухой погоды.