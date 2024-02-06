Президентские выборы в Азербайджане: Алиев - кандидат без конкурентов

В Азербайджане "день тишины" перед досрочными выборами президента. Оппозиция их бойкотирует. Аналитики не сомневаются в переизбрании Ильхама Алиева

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Граждане Азербайджана в среду отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на досрочных выборах президента.

Победа правящего страной вот уже 20 лет Ильхама Алиева гарантирована, утверждает оппозиция. Она решила бойкотировать голосование.

Популярность Алиева возросла после того, как Баку установил полный контроль над Карабахом.

"Я приму участие в выборах и проголосую за победившего лидера Ильхама Алиева. В ходе 44-дневной войны он вернул наши земли, которые долгие годы были оккупированы. Он многого добился, в том числе и для молодёжи", - говорит избирательница.

"Созданы хорошие условия для студентов, для пожилых людей, для каждого из нас, и страна процветает. Кроме того, сбылась 30-летняя мечта об освобождении Карабаха. Поэтому мы отдадим свои голоса за нашего президента", - утверждает прохожий.

Очень много журналистов, политических активистов находятся в тюрьмах. В Азербайджане более 200 политзаключённых. Избирательный закон - с серьёзными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под влиянием властей. Ариф Гаджилы лидер оппозиционной партии "Мусават"

В нынешней ситуации провести демократические выборы просто невозможно, говорит один из лидеров оппозиции.

Ариф Гаджилы, лидер оппозиционной партии "Мусават":

"Очень много журналистов, политических активистов находятся в тюрьмах. В Азербайджане более 200 политзаключённых. Избирательный закон - с серьёзными проблемами. Все избирательные комиссии фактически находятся под влиянием властей".

Срок полномочий Алиева истекает в 2025-ом. Тогда и должны были состояться выборы. Оппоненты действующего президента Азербайджана уверены: решение о переносе голосования было принято с той целью, чтобы оппозиция не успела к нему подготовиться.