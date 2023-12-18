Хуситы нарушили цепочку поставок через Красное море

Многие крупные перевозчики заявили, что меняют маршрут.

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Из-за участившихся атак хуситов о прекращении поставок через Красное море заявили многие крупные перевозчики, включая энергетического гиганта BP, международного оператора контейнерных перевозок MCS, датскую компанию Maersk и тайваньскую Evergreen. По оценкам экспертов, уже 60% участников глобального рынка перевозок избегают этого маршрута, что приведет к росту издержек и, как следствие, конечной стоимости товаров.

Вместо Баб-эль-Мандебского пролива перевозчики будут использовать более длинный маршрут вокруг южной Африки, в результате чего путешествие займет примерно на 10 дней больше.

Йеменские повстанцы заявили о своей поддержке группировки ХАМАС и наносят удары по судам, направляющимся в Израиль, используя дроны и ракеты.

В движении "Ансар Аллах" заявили, что "блокада в Красном море будет продолжаться до тех пор, пока наши братья в Газе не получат продовольствие и лекарства".

В понедельник хуситы взяли на себя ответственность за удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara. Базирующийся в Дании оператор Uni-Tankers сообщил, что Swan Atlantic перевозил на французский остров Реюньон растительное масло с Мадагаскара. Но мятежники в своем заявлении обвинили суда в связях с Израилем.

Сбой в цепочек поставок через Красное море может иметь далеко идущие последствия, так как проход через Панамский канал, главный торговый путь между Азией и Соединенными Штатами, тоже ограничен из-за отсутствия осадков.

По словам аналитиков, некоторые компании планировали перенести маршруты в Красное море, которое служит важным путем поставок из Азии в Европу, чтобы избежать задержек на Панамском канале.

Отмена перевозок также добавит проблем испытывающему нехватку денежных средств Египту, поскольку сборы, которые судоходные компании платят за проход по Суэцкому каналу, представляют собой большой источник дохода для страны, экономика которой борется с высокой инфляцией и ослаблением валюты.