Цены на гостиницы в Париже выросли в 3 раза

By Euronews

За 7 месяцев до начала Олимпийских игр цены на гостиницы в Париже на период их проведения выросли в 3 раза - владельцы отелей выжимают максимум из популярности спортивного форума

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До Олимпийских игр остается меньше семи месяцев, а цены на проживание в гостиницах Парижа в период их проведения выросли уже в три раза.

Об этом говорится в исследовании, проведенном ассоциацией по защите прав потребителей UFC-Que Choisir. Эксперты считают, что по мере приближения Олимпиады этот рост продолжится и может достичь 500 процентов.

Даже самые скромные парижские отели теперь по карману далеко не каждому.

"Мы рады, что приехали в Париж сейчас, потому что во время Олимпиады мы точно не приедем", - говорит эта женщина.

"На Олимпиаду я не приеду, потому что цены слишком высокие", - делится другая туристка.

Владельцы гостиниц пытаются извлечь максимум в условиях оргомного интереса к предстоящим Играм.

"В классический период средняя цена за классический номер составляет 330 евро, а в начале Олимпийских игр, в районе 26 июля, она поднялась до 530, - рассказывает владелица отеля Hôtel du Muguet Шарлин Пеллетье. - Я должна подтянуться за моими конкурентами в этом районе. Это исключительное мероприятие, так что мы тоже стараемся извлечь из него максимум".

Чтобы ограничить ожидаемый массовый рост цен во время Игр французские власти проведут проверку 10 тысяч гостиниц и ресторанов по всей стране.

Ожидается, что во время Олимпийских игр столицу Франции посетят 16 миллионов туристов.