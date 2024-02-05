ХАМАС готовит ответ на предложение о прекращении огня

ЦАХАЛ усилил авиаудары по югу и центру анклава. Боевики ХАМАС активизировали атаки в занятых израильскими силами районах сектора Газа.

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Юг и центр сектора Газа в последние сутки вновь сотрясали взрывы. Израиль нанёс серию авиаударов, в том числе - по городу Дейр-эль-Балах. Погибли не менее восьми человек, раненых - 15.

Ожесточённые бои вспыхнули в Газе и в Хан-Юнисе, которые уже находятся под контролем ЦАХАЛ. Боевики усилили атаки на израильские силы перед потенциальным перемирием. Представители ХАМАС заявили, что "идёт завершающий этап консультаций", и ответ будет дан в ближайшее время.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен вновь отправился в ближневосточное турне - пятое по счёту с начала войны.

Сенат США подготовил законопроект, в котором запланировано выделение $14,1 млрд на помощь Израилю и $10 млрд на гуманитарную помощь населению сектора.

Тем временем его французский коллега Стефан Сежурне отправился с визитом в Египет, где заявил, что Франция выступает за прекращение огня, и "осуждает насильственное вытеснение палестинского населения к границе с Египтом".

Стефан Сежурне, министр иностранных дел Франции:

"Мы работаем над вопросом о прекращении огня, но мы также должны подготовиться к возвращению Палестинской администрации в Газу с обновлённым руководством. Её легитимность также будет зависеть от того, насколько будут уважаться её правомочия, особенно со стороны израильтян. Наконец, она будет зависеть от её способности добиться ощутимых результатов в области безопасности и улучшении условий повседневной жизни палестинцев, а также в признании их политических прав".

Ранее сообщалось, что ХАМАС отверг парижское соглашение о перемирии из-за несогласия боевиков с отсутствием в нём пункта о выводе израильских войск из Газы. Но позже представители группировки опровергли эту информацию.

Предполагается, что в обмен на освобождение заложников (в плену у ХАМАС находятся 130 человек) они потребуют выпустить из израильских тюрем больше палестинцев, чем значится в соглашении.