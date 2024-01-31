Киев и Москва обменялись пленными

By Euronews

207 украинцев, военных и гражданских лиц вернулись из плена в результате обмена. Россия сообщила о возвращении 195 своих военнослужащих.

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Россия и Украина обменялись военнопленными, несмотря на напряженность, вызванную крушением на прошлой неделе российского военно-транспортного самолёта, который, по утверждениям Москвы, перевозил украинских военных и был сбит ВСУ.

Украинские власти заявили, что из плена вернулись 207 военнослужащих и гражданских лиц. В Минобороны России заявили, что посредниками в этом обмене выступили ОАЭ и сообщили о возвращении 195 российских военнослужащих из Украины.

Это 50-й подобный обмен с начала полномасштабного российского вторжения почти 2 года назад. Репатриировано в общей сложности 3035 человек.

Среди пленных, вернувшихся в Украину 31 января, не было людей из списка на обмен, который не состоялся из-за крушения Ил-76 в Белгородской области. В Москве утверждают, что на его борту находились 65 украинских военнопленных.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что 24 января самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом "Пэтриот". Он также пообещал, что Россия не будет останавливать процесс обмена пленными.