Политики Северной Ирландии предпринимают последнюю попытку выйти из политического тупика, который стал последствием кризиса в распределении властных полномочий и нерешенными вопросами, связанными с "брекситом".

Если они потерпят неудачу, правительство Великобритании в ближайшие дни назначит новые выборы в Северной Ирландии.

Неразрешимые разногласия

Кризис разразился в период политической нестабильности в Северной Ирландии на фоне "брексита": с момента образования в 1921 году эта часть Соединенного Королевства оставалась под управлением протестантов-юнионистов, лояльных Лондону.

Члены североирландской Ассамблеи в четверг должны избрать нового спикера, что было бы первым шагом к восстановлению баланса власти в правительстве, который был нарушен после выборов в мае этого года, когда партия Шинн Фейн стала крупнейшей в 90-местной Ассамблее. Шинн Фейн стремится к объединению Северной Ирландии с Ирландией, а победа на майских выборах дала партии право назначить нового первого министра (эквивалент регионального премьера).

Но главная британская юнионистская сила, Демократическая юнионистская партия (ДЮП), занявшая на майских выборах второе место, заявила, что наложит вето на восстановление баланса исполнительной власти в знак протеста против таможенных проверок, которые начались после "брексита".

Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, имеющая общую границу с членом ЕС - Ирландией. Когда Великобритания в 2020 году покинула Евросоюз, обе стороны согласились сохранить "прозрачность" ирландской границы для таможни и других проверок. Открытая граница между "двумя Ирландиями" была ключевым элементом мирного процесса, положившего конец десятилетиям насилия в Северной Ирландии.

Вместо прозрачной границы сейчас проводятся проверки некоторых товаров, которые ввозят в Северную Ирландию из остальных частей Великобритании.

Таможенный контроль спровоцировал политический кризис: политики-юнионисты отказываются формировать правительство, поскольку считают, что проверки подрывают их британскую идентичность и принадлежность Северной Ирландии к Соединенному Королевству.

В ДЮП утверждают, что торговые правила, известные как Североирландский протокол (заключённый в процессе выхода Великобритании из ЕС), дестабилизируют мирное соглашение Северной Ирландии, которое опирается на поддержку как юнионистов, так и местных националистов, выступающихх за воссоединение страны в пределах острова Ирландия.

Однако, в то время как партия юнионистов хочет отменить протокол, большинство других партий в Северной Ирландии хотят сохранить его с внесением поправок для облегчения бремени для бизнеса.

Новая власть или новые выборы?

Если к 28 октября исполнительная власть не будет сформирована, Лондоном будут назначены новые выборы, что может вывести Сев.Ирландию из политического тупика, но создаст новые проблемы.

"Как я уже говорил ранее, если органы власти не будут сформированы к 28 октября, я назначу выборы", - заявил британский министр по делам Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис.

"Время истекает, а жители Северной Ирландии заслуживают избранных на местном уровне политиков, способных принимать решения, заслуживают исполнительной власти, которая сможет ответить на стоящие сегодня вопросы, ответить в это непростое время перед семьями и общинами по всей Северной Ирландии", - добавил Хитон-Харрис.