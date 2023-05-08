Германия: "Зелёные" переживают политический скандал

Обвинения в кумовстве потрясли партию "Зелёных" на фоне продвижения важных для экологов реформ.

Партия «Зелёных» в Германии столкнулась с крупным скандалом подобным тем, которые она прежде ассоциировала со своими оппонентами. Помощника министра экономики и экологии Патрика Грайхена обвинили в кумовстве.

Грайхен отвечал за назначение на пост руководителя национального энергетического агентства Микаэля Шефера, а через месяц признал, что это его хороший друг, который 20 лет назад был свидетелем на его свадьбе.

Претензии звучат теперь и в адрес самого министра, бывшего сопредседателя «Зелёных» Роберта Хабека. Консерваторы заявляют о серьёзном ущербе для репутации всей Германии. И Хабек, и Грайхен говорят, что секретарь действительно допустил ошибку – но по форме, а не по существу.

Скандал разразился на фоне обсуждений политики правительства по отказу от традиционных энергоносителей. Хабек добивается, в частности, запрета на установку отопления, работающего на газе или нефтепродуктах. В последнем интервью министр заявил, что эти планы могут быть отложены.

«Зелёных» критикуют и за реализацию давней программы по полному отказу от ядерной энергетики. На фоне энергетического перехода, кризиса и поиска альтернативы российскому топливу оппозиция призывала не лишать страну этого источника энергии.

Масла в огонь подлило согласие правительства на дальнейшую разработку одного из крупнейших в стране угольных карьеров Гарцвайлер, – для этого снесут то, что осталось от деревни Лютцерат. Это решение объясняли как раз необходимостью компенсировать дефицит энергоносителей из-за отказа от закупок российского топлива.