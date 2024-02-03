В Берлине прошла массовая манифестация против ультраправых

By Euronewes

Многие из собравшихся требовали запретить партию Альтернатива для Германии

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По меньшей мере 150 000 человек собрались в субботу днем перед зданием парламента Германии, чтобы выразить свой протест против ультраправых. Это уже не первая массовая акция протеста в череде крупных демонстраций в выходные по всей стране.

Манифестации в поддержку демократии начались три недели назад. Причиной послужила статья группы журналистов-расследователей Correctiv о том, что правые экстремисты недавно встречались, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство. На встрече присутствовали некоторые члены ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Субботняя акция протеста собрала больше участников, чем ожидали организаторы, несмотря на дождливую погоду в Берлине. По данным полиции, в нынешней акции приняли участие около 150 000 человек. Аналогичные акции протеста против ультраправых прошли и в других городах Германии, включая южный Фрайбург и западный Ганновер.

Под лозунгом "Мы - брандмауэр" - отсылка к давнему запрету на сотрудничество с ультраправыми в немецкой политике - протестующие превратили пространство рядом с Бундестагом в море плакатов, флагов и зонтиков.

Люди приехали со всей Германии, чтобы принять участие в субботней акции протеста, чтобы продемонстрировать свое неприятие расизма и предостеречь от повторения истории.

"Мы абсолютно не должны допустить повторения историй, которые мы пережили в 1930 году или даже в 1920-е годы... Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить этого", - сказал Йонас Шмидт, приехавший из западного портового города Бремена. - Вот почему я здесь".

Катрин Заутер, другая участница акции протеста, назвала большое количество участников "очень обнадеживающим": "Это воодушевляет всех и показывает, что нас больше - нас много".

""Они (власти) должны наконец закрутить гайки с ультраправыми и, если возможно, запретить AFD", - считает еще один участник.

AfD была основана как партия евроскептиков в 2013 году и впервые прошла в Бундестаг в 2017. Ранее статистика показывала второе место партии в стране с поддержкой более 20 %, что намного выше 10,3 % голосов, которые она получила на последних федеральных выборах в 2021 году. В то же время опрос граждан, проведенный во вторник, показал, что впервые с июля 2023 года доля AFD опустилась ниже 20 %.

Опросы показывают, что AfD является ведущей партией на востоке Германии, в том числе в землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия, где этой осенью должны состояться выборы.

Хотя в Германии уже проходили протесты против ультраправых в прошлые годы, размер и масштаб последних демонстраций стали более заметными.

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил протесты, написав в субботнем посте на социальной платформе X, что присутствие граждан на митингах - это "сильный знак в пользу демократии и нашей конституции".

"В малых и больших городах по всей стране граждане собираются вместе, чтобы провести демонстрацию против забывчивости, против ненависти и подстрекательства", - добавил он.

"Еще одна большая демонстрация проходит против AFD здесь, в Берлине. Люди хотят защитить демократию и требуют, чтобы правительство заняло более жесткую позицию по отношению к ультпраправым идеям", - передает из Берлина корреспондент Euronews.