"Альтернатива для Германии" неожиданно проиграла выборы в Тюрингии

By Euronews

Несмотря на лидерство перед голосованием, кандидат партии "Альтернатива для Германии" уступил на выборах своему сопернику от ХДС. Наблюдатели считают, что на результат повлияла межпартийная мобилизация избирателей после публикации расследования об участии членов АдГ во встрече по "реэмиграции".

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Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" потерпела поражение на выборах главы округа Заале-Орла в Тюрингии.

Ее кандидат Уве Трум уверенно лидировал после первого тура голосования, однако по итогам выборов в воскресенье его опередил представитель ХДС Кристиан Херрготт.

Сообщается, что это стало возможным благодаря межпартийной мобилизации избирателей и более высокой явке.

В январе издание Correctiv сообщило об участии представителей АдГ в тайной встрече с неонацистами, на которой обсуждался план по "реэмиграции", то есть депортации из Германии миллионов людей, в том числе "неассимилированных граждан ФРГ". Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Популисты имеют значительную поддержку среди населения на востоке, в частности в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Месяц назад опросы показывали, что АдГ лидирует в этих регионах.

Рост популярности ультраправых вызывает обеспокоенность в обществе: в сентябре в нескольких землях пройдут региональные выборы, а чуть раньше - выборы в Европарламент.