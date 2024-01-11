Партия "Альтернатива для Германии" угодила в скандал

By Euronews

Политики из АдГ, по данным СМИ, приняли участие в тайной конференции. На ней обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов людей.

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Члены правопопулистской партии АдГ - Альтернатива для Германии, на секретной встрече с неонацистами и рядом предпринимателей обсуждали возможность депортации из ФРГ миллионов людей.

Речь шла о соискателях убежища, иностранцах с правом на жительство в ФРГ и "неассимилированных гражданах". О тайной конференции, состоявшейся в конце ноября недалеко от Потсдама, сообщило проводившее расследование издание Correctiv. План по реэмиграции представил ультраправый активист из Австрии Мартин Зелльнер.

Юстус фон Дэниелс, главный редактор Correctiv:"Все это демонстрирует, что даже высокопоставленные политики АдГ за закрытыми дверями занимают радикальные правые позиции, о которых не говорят публично. И это, конечно, свидетельствует о радикализме внутри данной партии".

По данным Correctiv на встрече присутствовал Роланд Хартвиг - личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель. Комментируя публикацию, в АдГ заявили, что Хартвиг не разрабатывал политических стратегий и не имел представления об озвученном на встрече плане по реэмиграции.