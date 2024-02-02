Евросоюз: фермеры продолжают протесты

By Euronews

Несмотря на обещания властей принять меры поддержки фермеров, манифестации европейских сельхозпроизводителей продолжаются

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Тракторы, заполнившие Брюссель в четверг, разъехались, но отдельные группы бельгийских фермеров продолжают протестовать, препятствуя доступу к портам и распределительным центрам.

Несколько пограничных переходов между Бельгией и Нидерландами заблокированы протестующими. С вечера четверга три погранперехода закрыты в обоих направлениях.

Трасса между Тюрнхаутом и Эйндховеном также перекрыта. К бельгийским фермерам присоединились и их голландские коллеги.

В Португалии возле Лиссабона проезд по мосту Васко да Гама, одному из двух через реку Тежу в столице, ограничен из-за скопления фермеров.

В четверг протестующие рассчитывали встретиться с министром сельского хозяйства, чтобы обсудить их требования.

В тот же день фермеры перекрыли основные дороги по всей материковой части Португалии, в том числе - некоторые на границе с Испанией. Вечером, после заверений правительства о дополнительной финансовой поддержке, некоторые манифестанты стали расходиться.

В среду правительство объявило о пакете мер в размере более 400 миллионов евро для смягчения последствий засухи и укрепления стратегического плана Единой сельскохозяйственной политики ЕС. Большинство мер, включенных в пакет поддержки, вступят в силу в феврале, за исключением тех, которые зависят от одобрения Еврокомиссии.

Во Франции в пятницу фермеры постепенно снимали блокпосты вокруг Парижа и других городов. Накануне правительство предложило пакет мер поддержки на 400 миллионов евро в стремлении ответить на недовольство сельхозпроизводителей низкими доходами, жестким регулированием и нечестной конкуренцией из-за рубежа.