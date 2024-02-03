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Италия возглавит военную миссию "Защитник" в Красном море

Судно у Суэцкого пролива
Судно у Суэцкого пролива Авторское право Ayman Aref/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Euronewes
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Окончательно план и стратегия миссии будут одобрены 19 февраля

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Итальянский адмирал будет командовать миссией ЕС по защите судоходства в Красном море. Министерство обороны Италии сообщило в пятницу, что Евросоюз обратился к Риму с просьбой "предоставить командующего силами для операции". 

Два дня назад ЕС объявил о плане организации собственной охранно-эскортной миссии. Операция получила название "Aspides", что в переводе с греческого означает "Защитник". Есть надежда, что план будет окончательно одобрен 19 февраля министрами иностранных дел ЕС.

В пятницу глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что эта военно-морская миссия должна быть "чисто оборонительной", что означает отсутствие наземных ударов по объектам хуситов.

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