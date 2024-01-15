Эскалация в Красном море: хуситы обещают продолжить атаки

Катар приостановил поставки СПГ через Баб-эль-Мандебский пролив.

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Истребитель США сбил в южном районе Красного моря противокорабельную крылатую ракету, выпущенную хуситами по эскадренному миноносцу USS Laboon (DDG 58). Об этом в понедельник сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Ракета была сбита в районе побережья Ходейды.

Йеменские мятежники заявили, что позиция группировки "Ансар Аллах" не изменится и нападения на суда, направляющиеся в Израиль, продолжатся.

О "решительных" действиях коалиции в Красном море заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

"Наш решительный ответ в Красном море и усиление поддержки Украины — это прямой пример того, как Великобритания должна продолжать лидировать в будущем, предлагая непоколебимую поддержку нашим союзникам в трудные времена, активизируя глобальный ответ на действия любых злоумышленников, стремящихся нарушить основанный на правилах международный порядок, и действуя решительно, когда момент требует от нас защиты, сдерживания и лидерства.

"Поведение хуситов в Красном море совершенно неприемлемо. (...) И мы будем очень внимательно следить за ними, если нам придется предпринять дальнейшие действия, то мы это рассмотрим. Но наше намерение заключалось в том, чтобы послать хуситам очень четкий сигнал, и я думаю, что именно этого удалось добиться на данный момент", — заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Агентство Bloomberg сообщает, что в понедельник Катар приостановил поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море после ударов США и их союзников. Темпы коммерческого судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив замедлились из-за эскалации.

В пятницу Военно-морские силы США предупредили суда под американским флагом, чтобы они в течение 72 часов после первых авиаударов не приближались к районам вокруг Йемена в Красном море и Аденском заливе.

Повстанцы с ноября наносят удары по судам в Красном море, заявляя, что мстят Израилю за военную операцию в секторе Газа против группировки ХАМАС. Но во многих случаях мишенью ударов боевиков оказались, не связанные с Израилем.

Вооруженная эскалация поставила угрозу судоходство на ключевом маршруте мировой торговли.