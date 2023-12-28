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"Пражский стрелок" признался в еще двух убийствах, в том числе ребёнка

Женщина кладет цветы к мемориалу у входа в университет, где произошло массовое убийство
Женщина кладет цветы к мемориалу у входа в университет, где произошло массовое убийство Авторское право Petr David Josek/AP
By Euronews
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Полиция Чехии сообщила, что в найденной в доме стрелка предсмертной записке говорится об убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери в лесу на окраине Праги.

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Чешский студент, застреливший 14 человек в Карловом университете в Праге, ранее совершил двойное убийство, сообщили в полиции Чехии.

В найденной в его доме предсмертной записке говорится, что 15 декабря, за шесть дней до стрельбы в университете, он убил мужчину и его двухмесячную дочь в лесу на окраине города.

Полиция провела баллистическую экспертизу и установила, что в обоих случаях стреляли из одного и того же оружия. В правоохранительных органах отметили, что он был одним из подозреваемых в убийстве в Клановицком лесу.

24-летний студент Давид Козак также застрелил своего отца. Всего его жертвами стали 17 человек.

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