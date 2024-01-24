Европейские фермеры наращивают масштабы протестов

By Euronews

Повышение зарплаты, дополнительные льготы и субсидии от государства. Это главные требования европейских фермеров, возмущенных политикой властей. Брюссель обещает прислушаться к голосам манифестантов.

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Фермеры Франции не прекращают протесты, несмотря на обещание властей решить проблемы сельскохозяйственной отрасли.

К пятнице, заявили профсоюзы, акции охватят 85 регионов страны. Сейчас демонстранты блокируют автомагистрали, в том числе в районе Парижа, Лиона и Лилля. Главные требования фермеров - повышение зарплаты, дополнительные льготы и субсидии от государства.

Участник протеста:"Мы как раз здесь готовим барбекю. Мясо вот-вот привезут, и вечером будет тепло. В фургоне для скота, что позади нас, можно будет прилечь и поспать, потому что мы хотим спать в тепле".

Репортер:"Вы хотите провести здесь несколько дней?"

Участник протеста:"Да, конечно".

Протесты проходят и в Литве. Более тысячи тракторов въехали в центр Вильнюса. Как и их французские коллеги, литовские фермеры возмущены аграрной политикой правительства, отменой льгот и повышением акциза на сжиженный газ.

Участник протеста:“Эти новые правила, которые появляются каждый день, нас убивают".

Игнас Хофманас, глава Совета сельского хозяйства Литвы:"Хватит проводить политику, направленную против сельского хозяйства. Хватит дезинформации и очернения фермеров".

В Брюсселе обещают прислушаться к требованиям фермеров, и подчеркивают, что продовольственная безопасность должна оставаться на первом месте.

Януш Войцеховский, комиссар ЕС по сельскому хозяйству:"Мы очень внимательно прислушиваемся к голосам фермеров. Я могу заявить, что в дальнейшем мы будем учитывать их мнение в нашей работе, особенно в отношении будущего общей сельскохозяйственной политики".

Протестное движение будет расти, считают эксперты. Один из профсоюзов департамента Сена и Марна угрожает заблокировать Парижский регион, если фермеры не получат от властей Франции устраивающего их ответа.