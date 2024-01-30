Тракторы под Парижем и перекрытые дороги: фермеры продолжают протесты

Европейские фермеры жалуются на чрезмерные ограничения и нечестную конкуренцию на рынке.

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Доступ в Париж заблокирован, работники сельхозпредприятий Франции продолжают свою акцию протеста. Фермеры на тракторах заблокировали движение на нескольких автомагистралях по всей стране.

Во вторник более 200 тракторов возобновили свой путь на рынок "Ранжис" - крупнейший в Европе рынок свежих продуктов, расположенные под Парижем.

Кампания фермеров за повышение заработной платы, ослабление ограничений и снижение затрат обернулась серьезным кризисом для Габриэля Атталя в первый месяц его работы в должности премьер-министра Франции. Во вторник глава правительства пообещал защищать французских фермером от "недобросовестной конкуренции" и представил еще ряд мер.

Французские фермеры говорят, что повышение цен на удобрения, энергию и другие ресурсы для выращивания сельскохозяйственных культур и кормления скота "съедают" их доходы. Протестующие также утверждают, что широко субсидируемый сельскохозяйственный сектор Франции чрезмерно регулируется и страдает от импорта продуктов питания из стран, где сельскохозяйственные производители сталкиваются с меньшими затратами и меньшими ограничениями.

Французские и европейские фермеры заявляют о нечестной конкуренции на рынке.

Три основных сельскохозяйственных союза Испании объявили во вторник, что присоединятся к протестному движению. Манифестации во Франции уже наносят ущерб испанским и португальским перевозчикам, которые не могут пересечь страну. По данным Ассоциации работодателей транспорта Испании, ущерб составляет более 12 миллионов евро в день.

Фермеры в Бельгии также вышли на акцию протеста во вторник утром. Десятки тракторов на несколько часов перекрыли кольцевую дорогу Антверпена, что привело к пробкам. Бельгийские фермеры тоже критикуют экологическую политику Европейского Союза, дешевый импорт продуктов питания и рост цен.