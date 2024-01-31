Макрон призывает европейцев компенсировать ослабевающую помощь Украине со стороны США

По словам французского лидера, Европа должна больше вкладываться в помощь Украине и компенсировать возможное сокращение американского финансирования из-за позиции Конгресса. При этом в самом Евросоюзе Будапешт блокирует выделение Киеву 50 миллиардов в рамках многолетнего бюджета.

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За прошедшие сутки на украинском фронте было зафиксировано 88 боестолкновений, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. Больше всего атак со стороны российской армии пришлось на Авдеевское направление.

Россияне со всех сторон штурмуют город-спутник Донецка с октября прошлого года. До полномасштабной войны в Авдеевке проживали более 30 тысяч человек.

По словам руководителя местной администрации, сейчас здесь остаются 976 жителей. Людей постепенно вывозят совместно с волонтёрами и спасателями.

В 2024 год, вероятно, станет "тяжёлым" для Украины в её борьбе с Россией, заявил во вторник директор ЦРУ и бывший посол в Москве Билл Бернс, добавив, что сворачивание американского финансирования было бы ошибкой "исторического масштаба".

За несколько дней до чрезвычайного саммита ЕС, где будет обсуждаться будущее европейской обороны и поддержка Киева, президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев компенсировать возможное сокращение военной и финансовой помощи Украине со стороны США.

Цена, реальная цена победы России слишком высока для всех нас как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Поэтому разумный ответ – это собраться и поддержать Украину в течение этого года и последующих лет. Чего бы это ни стоило. Эммануэль Макрон президент Франции

На фоне политических разногласий в США и ЕС по поводу финансирования Украины, Швейцария отправила в Германию первую партию из девяти "Леопардов". Они заменят танки, которые Берлин поставил ВСУ.

Ещё 16 танков отправятся в ФРГ в ближайшие дни, уточнили в швейцарском управлении оборонных закупок.

Нейтральный Берн согласился передать боевые машины производителю при условии, что они не окажутся на поле боя в Украине и останутся в Германии или странах НАТО и ЕС.