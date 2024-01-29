Главы МИД Украины и Венгрии провели переговоры перед саммитом ЕС

By Euronews

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели переговоры перед саммитом ЕС. На нем будет обсуждаться вопрос предоставления Украине пакета финансовой помощи.

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Киев и Будапешт пытаются нормализовать отношения в преддверии экстренного саммита Европейского Союза. Первого февраля лидеры двадцати семи стран ЕС будут обсуждать вопрос предоставления Украине пакета финансовой помощи. Против настроена Венгрия.

В понедельник глава МИД этой страны Петер Сийярто прибыл в Украину, где провел переговоры со своим коллегой Дмитрием Кулебой. Сийярто передал Кулебе пожелания мира для Украины, но не стал уточнять, готов ли Будапешт изменить свою позицию по финансовой помощи.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:"Через три-четыре дня после начала войны мы встретились в том же месте, где встретились сегодня. Мы ожидали, что к этому времени будут мирные условия, но, к сожалению, это не так, что полностью противоречит нашим интересам и полностью не совпадает с нашим желанием. Это позиция, которую мы отстаиваем последние два года: мы хотели бы, чтобы Украина наконец-то обрела мир".

В декабре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан года на саммите ЕС заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 миллиардов евро. В Брюсселе надеются, что на этот раз согласовать помощь Украине удастся.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц призвал европейских партнеров больше помогать Украине, указав, что в бюджете Германии на этот год на поддержку Киева выделено свыше 7 миллиардов евро.

На фоне противостояния российской агрессии власти Украины ведут битву с коррупцией. Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Сообщается, что в сговор чиновниками минобороны вступили менеджеры "Львовского арсенала", с целью присвоить почти 40 миллионов долларов.

Обуздание коррупции - одно из главных условий, которые Европейский Союз выдвинул Украине, стремящейся к членству в ЕС и НАТО.