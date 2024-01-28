Чиновников Минобороны Украины обвинили в хищении

Бывших и действующих чиновников Минобороны Украины, а также менеджеров "Львовского арсенала" подозревают в хищении 40 миллионов долларов, выделенных на снаряды. Об этом сообщили украинские спецслужбы и генпрокуратура.

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В СБУ утверждают, что установили всех лиц, причастных к махинациям. В их числе - бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал", а также представитель "иностранной коммерческой структуры".

По версии следствия, в августе 2022 года Минобороны заключило контракт на закупку 100 тысяч минометных снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал" и перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом. После этого украинская компания перечислила часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако та не отправила ни одного снаряда, а полученные средства вывела на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков. СБУ

Задержанные обвиняются в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ отмечают, что похищенные средства арестованы и "решается вопрос их возврата в бюджет Украины".