Броневики против фермеров: власти Франции усилили меры безопасности

Протестующие фермеры не удовлетворены обещаниями правительства. Министр сельского хозяйства заявил, что новый пакет будет представлен в ближайшее время.

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Французские фермеры обещают в понедельник днем заблокировать движение в Париже и столичных пригородах на восьми направлениях. Акции протеста продолжаются по всей стране. Участники протестного движения недовольны объявленными правительством мерами поддержки сельского хозяйства.

Самый большой сельскохозяйственный союз Франции FNSEA и организация "Молодые фермеры" заявляют, что их цель — оказать давление на правительство, а не разрушить жизни французов. По данным соцопросов, почти 90% жителей Франции поддерживают протесты фермеров.

В понедельник утром министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что новый пакет мер будет объявление в ближайшее время.

Накануне премьер-министр Габриэль Атталь встречался с фермерами в центральной Франции (Эндр и Луара), чтобы выслушать их позицию и найти какой-то выход. Но пока что французские сельскохозяйственные предприятия не удовлетворены позицией правительства.

В воскресенье вечером состоялось совещание межведомственного кризисного штаба в правительстве, по итогам которого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти задействуют 15 тыс. жандармов и полицейских, чтобы тракторы не заехали в Париж и предотвратить возможную блокировку крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Рюнжи и столичных аэропортов (рынок находится неподалеку от аэропорта Орли).

"Я дал вполне очевидные и важные распоряжения префектам, первое из них: тракторы не должны заехать в крупные города, в том числе в Париж. Рынок в Рюнжи должен продолжать работать, как и столичные аэропорты Руасси и Орли, а также другие аэропорты на территории страны. Эта оборонительная позиция требует использования очень существенных ресурсов. Для обеспечения этого мобилизованы 15 000 полицейских и жандармов", — сообщил Жеральд Дарманен.

"В соответствии с указаниями [главы МВД] Жеральда Дарманена в районе Рюнжи и Руасси развернуты крупные оборонительные силы для предотвращения любой блокады. Мобильные силы, подкрепленные колесными бронемашинами жандармерии, находятся на месте и контролируют доступ", — сообщила префектура полиции Парижа.

Параллельно с протестами фермеров в городах и на автомагистралях Франции в понедельник пройдут массовые демонстрации водителей такси, которые протестуют против новых правил медицинских перевозок.

Для нового премьер-министра Габриэля Атталя это первый масштабный кризис . Глава правительства должен выступить в Национальной ассамблее с речью, в представит свое видение общественно-политического развития страны.

Город Ажеен — административный центр департамента Ло и Гаронна. Fred Scheiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

У фермерских протестов во Франции — общеевропейский масштаб. В воскресенье в Бельгии дороги заблокировали десятки тракторов.

В Алессандрии на северо-западе Италии фермеры также протестовали против повышения цен на дизельное топливо, огромного ценового разрыва, все более строгого регулирования производства на европейском уровне и бумажной волокиты.

В Греции фермеры протестовали на тракторах в центре Лариссы в рамках масштабной мобилизации своих коллег по всей стране, особенно на севере. Их основной протест также запланирован на понедельник.