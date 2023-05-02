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Австралия

Австралия запрещает рекреационный вейпинг

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Эксперты говорят об эпидемии электронных сигарет
Эксперты говорят об эпидемии электронных сигарет   -  Авторское право  Nam Y. Huh/AP Photo
 Euronews

Австралия запрещает свободную продажу электронных сигарет — как с никотином, так и без него. Теперь вейпы будут продаваться только в аптеках и по рецепту врача. Такой смогут получить курильщики, которые пытаются бросить эту привычку.

Австралия запрещает вейпинг. Таким образом власти пытаются бороться с "эпидемией", как её называют эксперты, электронных сигарет. 

Теперь вейпы разрешат продавать только в аптеках и только по рецепту врача — курильщикам, которые пытаются бросить эту вредную привычку. 

Электронные сигареты с никотином в Австралии запрещено продавать уже сейчас, но, по новым правилам, запрет коснется и вейпов без никотина — к примеру, с фруктовым вкусом. 

Местные власти считают, что свободная продажа такой продукции заставляет молодых австралийцев начать курить, что имеет негативное влияние на общественное здоровье.

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